Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
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