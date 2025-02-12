В Раде рассказали о последствиях отказа Зеленского от условий США

Отказ Владимира Зеленского от условий США, на которых Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, приведет к катастрофе в самый короткий период, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.