«АвтоВАЗ» отзывает из продажи тысячи автомобилей Lada

Более 47 тысяч автомобилей Lada Vesta и Lada Largus, реализованных с октября 2021 года по август 2023 года, подлежат добровольному отзыву из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).
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