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Парламентская газета

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Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми наименованиями, в него включены средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций, препараты для пациентов с рассеянным склерозом.

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