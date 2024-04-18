Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми наименованиями, в него включены средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций, препараты для пациентов с рассеянным склерозом.
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