В пяти регионах Украины звучит воздушная тревога

В пяти регионах Украины, а также в частях Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем Вооружённых сил Украины, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
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