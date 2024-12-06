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Производство сухих смесей для детей выросло в Подмосковье на 10% за год

Производство сухих смесей для детей выросло в Подмосковье на 10% за год

Московская область сохраняет лидерство в России по объему производства детских молочных смесей. За десять месяцев 2024 года предприятия региона увеличили выпуск на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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