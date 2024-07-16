Штаты отвергли предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

ВАШИНГТОН, 17 июля, ФедералПресс. Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер ответил отказом на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине.
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