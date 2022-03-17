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Капризов – 4-й игрок в истории «Миннесоты», набравший 75+ очков за сезон

Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:2). Теперь на его счету 75 (32+43) очков в 58 играх сезона.

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