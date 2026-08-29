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Газета.ру

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Замглавы ОП Украины Палиса не захотел увольняться из армии ради должности посла

Замглавы ОП Украины Палиса не захотел увольняться из армии ради должности посла

Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса, которого называли одним из главных кандидатов на должность посла Украины в США, отказался занять эту должность.

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