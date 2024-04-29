Литовская таможня почти двое суток не пропускает автобус из Петербурга

Литва не пропускает через таможню автобус, который двигается из Санкт-Петербурга в Тирасполь. Пассажиры вынуждены ожидать разрешения уже двое суток, сообщает издание «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.
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