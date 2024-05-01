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Эдриан Воджнаровски: «Идея совместной игры с Бронни больше не является для Леброна приоритетом»

По словам журналиста ESPN, после общения с агентом форварда «Лейкерс» Ричем Полом он пришел к выводу, что 39-лений баскетболист не стремится во что бы то ни стало объединиться с сыном Бронни.

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