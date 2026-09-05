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Аргументы недели

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Глобальный тектонический сдвиг: Китай и Россия становятся новым регулятором глобального энергорынка и гарантом мировой энергетической безопасности

Глобальный тектонический сдвиг: Китай и Россия становятся новым регулятором глобального энергорынка и гарантом мировой энергетической безопасности

2026 год знаменует 30‐летие установления стратегического партнёрства между Россией и КНР и 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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