Обстрел в Херсонской области: погибли мирные жители, пострадали женщины и сотрудники МЧС

В последние дни продолжались обстрелы территории Украины российскими войсками. Наиболее серьезные инциденты произошли в Херсонской области, где были зафиксированы случаи гибели мирных жителей и ранения других граждан.
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