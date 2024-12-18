Ольга Шмаеник поздравила победителей молодежной премии «Птица»

Премия вручается за выдающиеся достижения в сфере государственной молодежной политики В Петрозаводске состоялась торжественная церемония награждения лауреатов молодежной премии «Птица», которая вручается за выдающиеся достижения в сфере государственной молодежной политики.
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