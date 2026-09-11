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«Я сразу купила за наличку, три этажа»: Бьянка рассказала о покупке трёхэтажного дома и планах на ремонт

«Я сразу купила за наличку, три этажа»: Бьянка рассказала о покупке трёхэтажного дома и планах на ремонт

Певица Бьянка стала владелицей трёхэтажного дома, полностью оплатив покупку собственными средствами. О новой недвижимости артистка рассказала на дне рождения «Русского Радио».

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