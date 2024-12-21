В УМВД России по Ульяновской области состоялось награждение победителей конкурса творческих работ «Нет ненависти и вражде»

20 декабря в Зале Славы УМВД России по Ульяновской области в торжественной обстановке состоялось награждение победителей конкурса творческих работ «Нет ненависти и вражде», направленного на сохранение национальных культур, традиций, языков, укрепление межнационального согласия в регионе, недопущение проявлений расовой, этнической и религиозной дискриминации.
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