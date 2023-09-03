БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Источник «Скала» доложил Reuters: «ВСУ прорвали первую линию русской обороны». А как на самом деле?

Источник «Скала» доложил Reuters: «ВСУ прорвали первую линию русской обороны». А как на самом деле?

Потеряв за 83 дня наступления более 50 тысяч солдат, украинская армия увязла в серой зоне Запорожья, но кричит о «перемогах» Александр Ситников Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press По информации британской The Guardian, некоторое время назад главком ВСУ Валерий Залужный провел секретную встречу с двумя высокопоставленными офицерами НАТО на границе Украины и Польши — с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным.

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