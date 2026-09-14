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Капсула-биореактор BioVasc сможет оценить биосовместимость материалов внутри живого организма

Капсула-биореактор BioVasc сможет оценить биосовместимость материалов внутри живого организма

Исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно со специалистами Томского политехнического университета (ТПУ) разработали устройство BioVasc — первую капсулу-биореактор для проверки биосовместимости перспективных материалов и клеток непосредственно в живом организме.

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