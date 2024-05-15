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На KazanForum открылась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов

На KazanForum открылась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов

В рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходит в Казани с 14 по 19 мая, открылась выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo.

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