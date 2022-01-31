«Спартак» интересуется защитником «Генка» Куэстой, видя в нем замену Жиго (Transfermarkt.ru)

Центральный защитник «Генка» Карлос Куэста привлек внимание «Спартака». По информации Transfermarkt.ru, красно-белые рассматривают 22-летнего колумбийца в качестве замены Самюэлю Жиго, который доиграет этот сезон в московском клубе на правах аренды и перейдет в «Марсель».
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