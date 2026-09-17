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Индия вдруг нарастила покупку американских долговых бумаг

Индия вдруг нарастила покупку американских долговых бумаг

Индия в июле провела рекордные покупки американских казначейских бумаг. Речь об облигациях на сумму более 15 млрд долларов против 3,39 млрд месяцем ранее.

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