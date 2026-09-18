Более 400 дегустаций провели на рыбных рынках «Москва — на волне» за лето

В течение лета на рыбных рынках «Москва — на волне» прошло больше 400 дегустаций. Попробовать можно было как популярные виды, добытые в разных регионах страны — мурманскую форель, ладожскую корюшку и азовскую барабулю — так и редкие деликатесы: гольца, калкана, белугу, а также экзотических саворина и дорадо.
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