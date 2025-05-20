Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Главу округа Вологодской области уволили за слова ее дочери об СВО

Главу округа Вологодской области уволили за слова ее дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Отличное решение в соответствии с требованиями времени. Не имеет право занимать такую ответственную государственную должность, если свою дочь не воспитала настоящим, достойным человеком
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8 час.
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