Органический полупроводник стал в 100 раз эффективнее благодаря «самоисчезающему» легированию

Новый химический трюк может ускорить развитие гибкой электроники Исследователи разработали новый способ легирования органических полупроводников, который позволяет получить до 100 раз больше подвижных носителей заряда по сравнению с традиционными методами.
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