Володин обвинил США в политическом мошенничестве из-за угроз в адрес МУС

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обвинил США в политическом мошенничестве из-за реакции на действия Международного уголовного суда (МУС), который добивается ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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