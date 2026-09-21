«Вредно и непозволительно»: почему не стоит ждать крупного наступления ВС РФ

Крупномасштабные наступательные операции российской армии в зоне СВО больше не повторятся. Такую точку зрения озвучил экс-сотрудник Минобороны РФ, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.
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