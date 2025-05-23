Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Монголии почтили память советских пилотов эскадрильи «Монгол ард»

УЛАН-БАТОР, 23 мая. /ТАСС/. Память советских пилотов, воевавших в годы Великой Отечественной войны на подаренных Монгольской Народной Республикой (МНР) самолетах, почтили у монумента эскадрилье «Монгол ард».

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