В Монголии почтили память советских пилотов эскадрильи «Монгол ард»

УЛАН-БАТОР, 23 мая. /ТАСС/. Память советских пилотов, воевавших в годы Великой Отечественной войны на подаренных Монгольской Народной Республикой (МНР) самолетах, почтили у монумента эскадрилье «Монгол ард».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии