Курская дуга, Бердин. АИД — бандеровцам: «Умоетесь кровью. Никакого плена. Всех в чернозём отправим» ВСУ бросили значительные силы на захват хутора, но нарвались на жёсткую ответку «северян» и понесли огромные потери Оккупанты в Большесолдатском районе Курской области вчера предприняли очередной и, пожалуй, самый мощный накат в рамках распиаренного врагом «наступа последней надежды».
АИД — бандеровцам: «Умоетесь кровью. Никакого плена. Всех в чернозём отправим»
Комментарии
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Николай Сопляков
Их клоун выполняе спецзадание Израиля по утилизации наследников Бандеры. Это месть евреев за геноцид, за Холохост, за Освенцими т.д.
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14 час.
Aнатолий Райков
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14 час.
Николай Сопляков
Зеленскому уже отлили Большую Звезду Давида на земле обетаванной. Будет первый герой Израиля с этой звездой. Жаль только то, что вся утилизация происходит нашими руками. Но такова натура Великого еврейского правительства.
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14 час.
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