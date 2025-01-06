Их клоун выполняе спецзадание Израиля по утилизации наследников Бандеры. Это месть евреев за геноцид, за Холохост, за Освенцими т.д.

Николай Сопляков

Зеленскому уже отлили Большую Звезду Давида на земле обетаванной. Будет первый герой Израиля с этой звездой. Жаль только то, что вся утилизация происходит нашими руками. Но такова натура Великого еврейского правительства.