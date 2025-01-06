Заноза
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Заноза

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АИД — бандеровцам: «Умоетесь кровью. Никакого плена. Всех в чернозём отправим»

АИД — бандеровцам: «Умоетесь кровью. Никакого плена. Всех в чернозём отправим»

Курская дуга, Бердин. АИД — бандеровцам: «Умоетесь кровью. Никакого плена. Всех в чернозём отправим»   ВСУ бросили значительные силы на захват хутора, но нарвались на жёсткую ответку «северян» и понесли огромные потери Оккупанты в Большесолдатском районе Курской области вчера предприняли очередной и, пожалуй, самый мощный накат в рамках распиаренного врагом «наступа последней надежды».

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Комментарии
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Николай Сопляков
Их клоун выполняе спецзадание Израиля по утилизации наследников Бандеры. Это месть евреев за геноцид, за Холохост, за Освенцими т.д.
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14 час.
Aнатолий Райков
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14 час.
Николай Сопляков
Зеленскому уже отлили Большую Звезду Давида на земле обетаванной. Будет первый герой Израиля с этой звездой. Жаль только то, что вся утилизация происходит нашими руками. Но такова натура Великого еврейского правительства.
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14 час.

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