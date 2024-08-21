До неприличия короткий трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 Saber и Focus со своим экшен-шут...

До неприличия короткий трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2Saber и Focus со своим экшен-шутером Warhammer 40,000: Space Marine 2 не прошли мимо gamescom, но участие выдалось формальным: разработчики просто напомнили про дату релиза в трейлере.
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