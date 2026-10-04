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Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ

Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ

Наше высокоточное тоже совершенствуется. Это и "Искандеры", и "Цирконы", и "Кинжалы". И не надо забывать технологический прорыв с реактивными "Геранями-4".

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