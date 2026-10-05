К уголовной ответственности будет привлечен еще один украинский боевик, участвовавший во вторжении в Курскую область в 2024 году

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении стрелка 5-й роты 2-го батальона 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (войсковая часть А4576) солдата Ивана Поляницы.
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