Политолог Перенджиев рассказал, чего ждать от США по Украине

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что США продолжат говорить об урегулировании конфликта на Украине, но не перейдут к практическим действиям.
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