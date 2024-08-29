Двойной позор киевского режима: как был сбит истребитель F-16

Украинский истребитель F-16 был сбит ракетой украинского комплекса Patriot из-за отсутствия координации между силами ПВО и ВВС киевского режима Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.
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