Татарстан беренче яртыеллыкта Кытайга җитен һәм борчак экспортлау күләмнәрен арттырды

2026 елның 6 аенда «АПК продукциясенең сыйфатын һәм иминлеген бәяләү үзәге» ФДБУнең Татарстан Республикасы филиалы сынау лабораториясе белгечләре Кытайга экспортлау өчен 31 мең тоннадан артык ашлык продукциясен тикшергәннәр, бу узган елның шушы чорына караганда 56 процентка күбрәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии