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The Actor Who Played The Gorilla On Gilligan's Island Had Multiple Star Trek Roles

The Actor Who Played The Gorilla On Gilligan's Island Had Multiple Star Trek Roles

The man behind the monkey in Gilligan's Island not only appeared in Star Trek, he got to design a few aliens of his own for the legendary sci-fi show.

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