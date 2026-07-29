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С сентября в общежитиях начнут предоставлять комнаты студенческим семьям

С сентября в общежитиях начнут предоставлять комнаты студенческим семьям

В каждом вузе должна быть создана специальная комиссия, которая будет отдельно рассматривать обращения студентов, состоящих в семье С 1 сентября российские вузы будут обязаны выделять отдельные комнаты в общежитиях для студенческих семей.

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