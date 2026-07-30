В Казахстане утвердили единые правила работы визит-центров для туристов

Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило единые правила работы визит-центров. Новый стандарт направлен на повышение качества обслуживания туристов, улучшение безопасности и доступности туристической информации, передает inKaragandy.
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