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В Казахстане утвердили единые правила работы визит-центров для туристов

В Казахстане утвердили единые правила работы визит-центров для туристов

Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило единые правила работы визит-центров. Новый стандарт направлен на повышение качества обслуживания туристов, улучшение безопасности и доступности туристической информации, передает inKaragandy.

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