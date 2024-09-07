Минтранс и РЖД обсуждают решения проблемы переполненности портов Дальнего Востока

Министерство транспорта Российской Федерации работает над решением проблемы с вывозом контейнеров с Дальнего Востока, и в рамках этого процесса обсуждается возможность назначения до трех дополнительных поездов для транспортировки грузов.
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