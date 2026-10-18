Ночью 18 октября 2026 года в квартире на седьмом этаже дома № 17А по улице Безыменского во Владимире произошёл пожар, площадь которого составила 22 квадратных метра.
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