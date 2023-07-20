В День Казанской иконы Божьей матери 21 июля есть несколько запретов Наталья ФилимоноваВ пятницу, 21 июля 2023 года отмечается летняя Казанская, а в честь появления Казанской иконы Божьей Матери во всех храмах проводятся торжественные богослужения.