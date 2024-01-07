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Купер про поражение от «Бостона»: «Тампа» чувствовала, что может выиграть, а на табло 3:7. Много странных шайб влетало»

«Штрафы навредили нам в самом начале. Не знаю, получилась странная игра. Много странных шайб влетало в ворота.

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