Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Псевдоним Псевдонимов
    Наличие постоянного капитана не решит ситуацию при отсутствии мастерства у большинства игроков сборной...Колосков о том, ч...
  • Lehanaizhe
    И правильно не стал, нормальный мужик Черчесов, а не "впопедырка"Нобель Арустамян:...
  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...

Александр Жулин: «Кацалапов пока лечится. Но о сроках восстановления и диагнозах говорить пока рано»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья Никиты Кацалапова. Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, сорвал спину на тренировке перед произвольным танцем на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх