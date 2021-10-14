Александр Жулин: «Кацалапов пока лечится. Но о сроках восстановления и диагнозах говорить пока рано»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья Никиты Кацалапова. Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, сорвал спину на тренировке перед произвольным танцем на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле.