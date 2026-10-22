© ShutterstockВо Флориде мужчина попытался похитить 13-летнюю девочку на заправке, сообщает NBC 6.Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, у заправочной станции Shell в Мирамаре.
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