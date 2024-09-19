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Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в 20 градусов в Москве

Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в 20 градусов в Москве

Согласно информации, опубликованной в газете «Комсомольская правда» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в Москве ожидается приход осени после четырёх месяцев метеорологического лета и установления трехсот температурных рекордов на Европейской части России с начала сентября.

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