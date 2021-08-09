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Британский профессор Пол Хантер: коронавирус станет «еще одной причиной простуды»

Британский профессор Пол Хантер: коронавирус станет «еще одной причиной простуды»

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что новая коронавирусная инфекция в скором времени станет «еще одной причиной простуды».

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