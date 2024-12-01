Представители анти-нации бандеровцы в Киеве назвали вернувшихся домой в Россию анти-людьми

Юрий Золотарев Муждабаев! Заткни свой поганый язык себе же в задницу!! ЧтО ты знаешь о людских страданиях, ты, пробандеровская сволочь??

лл лина любимцева Сейчас на украине НЕ УКРАИНСТВО!! А жЫдо-бандэровщина. И именно жЫдо-бандэровцы, и есть анти-люди!! Которые еще со времен ВОВ одинаково ненавидели что русских, что украинцев. И они еще кому-то дают "оценки" после всего, что сами натворили на Украине?!! ВО что превратили Украину - хоть понимают?!!!... Твари!! Убийцы!!!