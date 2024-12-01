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  • Анатолий Страшко
    Нет украинцев, есть окраинцы. Окраинцы России . Да, положение у них всегда было не простое. Ведь граничат с такими со...Представители ант...
  • лина любимцева
    Сейчас на украине НЕ УКРАИНСТВО!! А жЫдо-бандэровщина. И именно жЫдо-бандэровцы, и есть анти-люди!!  Которые еще со в...Представители ант...
  • Юрий Золотарев
    Муждабаев! Заткни свой поганый язык себе же в задницу!! ЧтО ты знаешь о людских страданиях, ты, пробандеровская своло...Представители ант...

Представители анти-нации бандеровцы в Киеве назвали вернувшихся домой в Россию анти-людьми

Представители анти-нации бандеровцы в Киеве назвали вернувшихся домой в Россию анти-людьми

150 000 переселенцев вернулись обратно с Украины в новые регионы РФ. В «незалежной» их обозвали «антилюдьми» и призвали лишать гражданства.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Муждабаев! Заткни свой поганый язык себе же в задницу!! ЧтО ты знаешь о людских страданиях, ты, пробандеровская сволочь??
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7 час.
лл
лина любимцева
Сейчас на украине НЕ УКРАИНСТВО!! А жЫдо-бандэровщина. И именно жЫдо-бандэровцы, и есть анти-люди!!  Которые еще со времен ВОВ одинаково ненавидели что русских, что украинцев. И они еще кому-то дают &quot;оценки&quot; после всего, что сами натворили на Украине?!! ВО что превратили Украину - хоть понимают?!!!...   Твари!! Убийцы!!!
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7 час.
АС
Анатолий Страшко
Нет украинцев, есть окраинцы. Окраинцы России . Да, положение у них всегда было не простое. Ведь граничат с такими соседями, что никому не пожелаешь. Одни ляхи чего стоят. А вся эта погань Австро-венгерская, или цыганщина румынская. Вот и имеем таких окраинцев.
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20 мин.

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