Аркадий Цареградцев: К дрифту «Сочи Автодром» станет более лояльным

СоцсетиЧемпион Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года и один из организаторов зимнего чемпионата по дрифту на «Сочи Автодроме» Аркадий Цареградцев прокомментировал новости о реконструкции трассы и грядущем сокращении длины круга и кардинальном изменении конфигурации трека.
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