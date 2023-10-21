Аркадий Цареградцев: К дрифту «Сочи Автодром» станет более лояльным

СоцсетиЧемпион Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года и один из организаторов зимнего чемпионата по дрифту на «Сочи Автодроме» Аркадий Цареградцев прокомментировал новости о реконструкции трассы и грядущем сокращении длины круга и кардинальном изменении конфигурации трека.