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«Феррари» не по правилам изменила давление в шинах Леклера в 3-й практике в Сингапуре

Стюарды рассмотрят предполагаемое техническое нарушение со стороны «Феррари». Как сообщил технический делегат ФИА Джо Бауэр, давление в шинах на болиде Шарля Леклера было изменено не по правилам.

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