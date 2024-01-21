«Шестнадцатибитная чувственность: Новый уровень»: Как создавали эроге в 1993-м

Геймдизайн и немного ретро: выходившее в осенний сезон аниме «Шестнадцатибитная чувственность: Новый уровень» могло бы ворваться в чей-то список откровений 2023-го, но, кажется, создатели переиграли сами себя.
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