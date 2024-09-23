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В Эстонии обвинили Запад в упущенной возможности обеспечить успех Киева

В Эстонии обвинили Запад в упущенной возможности обеспечить успех Киева

Запад упустил момент, когда поддержка киевского режима вооружением могла бы принести плоды на поле боя, заявил председатель комиссии по государственной обороне парламента Эстонии Калев Стойческу 23 сентября в эфире ETV.

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