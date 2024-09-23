Запад упустил момент, когда поддержка киевского режима вооружением могла бы принести плоды на поле боя, заявил председатель комиссии по государственной обороне парламента Эстонии Калев Стойческу 23 сентября в эфире ETV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии