В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"

"Докажи, что ты НЕ в России" — на Западе появился тренд на фотографирование унитазов и стиральных машинок, как прямых доказательств состоятельности и высокомерия их владельцев по отношению к жителям России.
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